«Выражали свое мнение»: мэр Екатеринбурга заступился за ловивших геев казаков

«Выражали свое мнение»: мэр Екатеринбурга заступился за ловивших геев казаков

Сегодня, 19:49ОбществоPhoto: Екатеринбург.рф
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поддержал инициативную группу казаков, которые патрулировали улицы города во время ЛГБТ-фестиваля, пишет Е1.

По словам главы города, патрулировали улицы обеспокоенные родители, которые не нарушали закон. Мэр отметил, что они следили за выполнением законодательства.

Ходили казаки, как активные горожане, как родители, которые против тех или иных. Они выражали свое мнение, сказал Высокинский.

По мнению мэра, не нужно делать из единичного случая тенденцию.

Напомним, что в Екатеринбурге казаки вышли патрулировать улицы, чтобы следить за соблюдением законодательства во время проведения «Недели гордости ЛГБТ». Однако очевидцы рассказали, что объектами внимания патрулей стали молодые люди с нестандартной внешностью.

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