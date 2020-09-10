«Выражали свое мнение»: мэр Екатеринбурга заступился за ловивших геев казаков

Напомним, что в Екатеринбурге казаки вышли патрулировать улицы, чтобы следить за соблюдением законодательства во время проведения «Недели гордости ЛГБТ». Однако очевидцы рассказали, что объектами внимания патрулей стали молодые люди с нестандартной внешностью.