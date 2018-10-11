Создание туркластера на горе Белой простимулирует развитие сел под Нижним Тагилом

В кластер войдут деревня Усть-Утка, поселки Висим и Висимо-Уткинск. С 2019 по 2023 годы, когда будет проходить реализация проекта, планируется построить новые и реконструировать старые дороги, обеспечить доступ к культурным памятникам, находящимся в отдаленных населенных пунктах.

Летом и осенью 2018 года в сельских населенных пунктах были проведены работы по улучшению качества электроснабжения, обеспечено содержание дорог, ведется активная работа по вывозу мусора, приведены в порядок колодцы.