Создание туркластера на горе Белой простимулирует развитие сел под Нижним Тагилом
Сегодня, 06:30Общество
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Туркластер на горе Белой может стать стимулом для развития сельских населенных пунктов, входящих в состав Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
В кластер войдут деревня Усть-Утка, поселки Висим и Висимо-Уткинск. С 2019 по 2023 годы, когда будет проходить реализация проекта, планируется построить новые и реконструировать старые дороги, обеспечить доступ к культурным памятникам, находящимся в отдаленных населенных пунктах.
Летом и осенью 2018 года в сельских населенных пунктах были проведены работы по улучшению качества электроснабжения, обеспечено содержание дорог, ведется активная работа по вывозу мусора, приведены в порядок колодцы.
Помимо этого, проведено формирование территорий, на которых расположатся парки и скверы, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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