Екатеринбурженка отсудила 200 тысяч рублей за перелом ноги в Кольцово

Как пояснил адвокат женщины, суд первой инстанции решил, что виноваты аэропорт и больница в равной степени. Так как женщине в медучреждении не смоли сразу диагностировать перелом. Решением суда Кольцово и горбольница № 36 должны был выплатить потерпевшей по 100 тысяч рублей.

Апелляционная инстанция пересмотрела степень вины сторон и постановила взыскать с аэропорта 190 тысяч рублей компенсации морального вреда. С медучреждения — 10 тысяч рублей моральной компенсации и пять тысяч рублей штрафа. Кроме того, женщина получит выплату от страховой компании.