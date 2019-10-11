Умер космонавт Алексей Леонов

Помощница Леонова пояснила, что он умер в больнице от продолжительной болезни. Похороны состояться 15 октября.

В этом году он отметил 85-летний юбилей.

29 мая космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин посвятили юбилею Алексея Леонова выход в космос. Космонавты прикрепили на скафандры надписи «Леонов № 1» и «С днем рождения, Алексей Архипович».