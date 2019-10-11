Умер космонавт Алексей Леонов

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В Москве на 86-м году жизни скончался Алексей Леонов — первый космонавт, совершивший выход в открытый космос. Об этом сообщает ТАСС.
Помощница Леонова пояснила, что он умер в больнице от продолжительной болезни. Похороны состояться 15 октября.
В этом году он отметил 85-летний юбилей.
29 мая космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин посвятили юбилею Алексея Леонова выход в космос. Космонавты прикрепили на скафандры надписи «Леонов № 1» и «С днем рождения, Алексей Архипович».
Напомним, что Леонов первым в мире вышел в отрытый космос 18 марта 1965 года. В 1975 году он участвовал в первой стыковке космических кораблей СССР и США.
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