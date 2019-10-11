В мэрии Нижнего Тагила рассказали о теме ледовых городков в этом году
Сегодня, 12:15ОбществоФото: pixabay.com
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Темой ледовых городков в этом году станет космос, пишет АН «Межу строк» со ссылкой на заявление замглавы администрации Нижнего Тагила по соцполитике Валерия Сурова.
Сюжеты: Нижний Тагил
Площадка для детей у КДК «Современник» будет посвящена героям произведения «Незнайка на луне» Николая Носова, так как произведению в следующем год исполняется 55 лет. Центральной фигурой композиции станет Незнайка рядом с ракетой. У Дома политпросвещения вновь появится большая горка, с которой можно будет съезжать на бубликах.
На центральной площади города установят фигуры в виде знаков зодиака, НЛО, лабиринт в виде Солнечной системы, поле кратеров и ракету «Союз».
После доработки технического задания мэрия объявит конкурс по поиску подрядчика.
Напомним, в прошлом году темой ледового городка стали «Чудеса света», работы обошлись в 10,9 миллиона рублей.
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