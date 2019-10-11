В мэрии Нижнего Тагила рассказали о теме ледовых городков в этом году

Площадка для детей у КДК «Современник» будет посвящена героям произведения «Незнайка на луне» Николая Носова, так как произведению в следующем год исполняется 55 лет. Центральной фигурой композиции станет Незнайка рядом с ракетой. У Дома политпросвещения вновь появится большая горка, с которой можно будет съезжать на бубликах.