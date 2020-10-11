В Екатеринбурге задержали подозреваемого в сбыте амфетамина

7 октября, вечером, на улице Сурикова был задержан молодой человек, который вызвал сомнения у сотрудников патрульно-постовой службы. При обыске личных вещей был найден сверток с неизвестными веществами. Экспертиза установила, что молодой человек имел при себе 0,46 грамма амфетамина.
Как выяснилось в дальнейшем, местный житель, 1997 года рождения, ранее не судимый, хранил наркотическое средство с целью дальнейшего сбыта, который произвести не успел.
По факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в значительном размере». До оглашения окончательного решения суда молодой человек помещен под стражу.
Напомним, в Екатеринбурге сотрудники вневедомственной охраны задержали «закладчика». В сумке у него находились почти 100 пакетиков с наркотиками.