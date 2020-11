Депутат думы уральского села стал фигурантом дела о педофилии

В селе Байкалово задержан предприниматель и депутат сельской думы Владимир Барыкин, сообщает «МК-Урал».

Как пишет издание со ссылкой на собственные источники 69-летний предприниматель был задержан споличным на месте преступления. На время следствия он был помещен в ИК-13 в Нижнем Тагиле. При этом на депутата готовы подать заявление родители еще нескольких девочек. В СУ СКР по Свердловской области от комментариев отказались. Владимир Барыкин является индивидуальным предпринимателем и учредителем ООО «Экспресс». Обе организации занимаются пассажирскими перевозками районного значения. Они связывают Байкаловский район с ближайшими городами и Екатеринбургом. Других перевозчиков в районе нет. Кроме того, он работает в сельской думе.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter