Депутат думы уральского села стал фигурантом дела о педофилии

Депутат думы уральского села стал фигурантом дела о педофилии

Сегодня, 11:37ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В селе Байкалово задержан предприниматель и депутат сельской думы Владимир Барыкин, сообщает «МК-Урал».

Как пишет издание со ссылкой на собственные источники 69-летний предприниматель был задержан споличным на месте преступления. На время следствия он был помещен в ИК-13 в Нижнем Тагиле. При этом на депутата готовы подать заявление родители еще нескольких девочек.

В СУ СКР по Свердловской области от комментариев отказались.

Владимир Барыкин является индивидуальным предпринимателем и учредителем ООО «Экспресс». Обе организации занимаются пассажирскими перевозками районного значения. Они связывают Байкаловский район с ближайшими городами и Екатеринбургом. Других перевозчиков в районе нет. Кроме того, он работает в сельской думе.

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