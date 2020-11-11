Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сменил главу ФАС

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сменил главу ФАС

Сегодня, 15:35ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил главой Федеральной антимонопольной службы бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Шаскольского, сообщает «Коммерсант».

Игорь Артемьев, который возглавлял ФАС 16 лет, стал помощником премьер-министра.

На встрече с новым руководителем ФАС Мишустин озвучил приоритетные задачи, среди них ликвидация перекрестного субсидирования в энергетике, регулирование рынка цифровых технологий, а также работа с гражданами по разъяснению образования цен на электроэнергию, газ и продовольствие.

Шаскольский на посту вице-губернатора был куратором энергетики, а также тарифного регулирования. До назначения в правительство возглавлял Петербургскую сбытовую компанию.

Напомним, 10 октября уальское управление Ростехнадзора возглавил бывший руководитель ГУ МВД по Приволжскому федеральному округу Андрей Таранов.

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