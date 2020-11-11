Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сменил главу ФАС

На встрече с новым руководителем ФАС Мишустин озвучил приоритетные задачи, среди них ликвидация перекрестного субсидирования в энергетике, регулирование рынка цифровых технологий, а также работа с гражданами по разъяснению образования цен на электроэнергию, газ и продовольствие.