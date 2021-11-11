Недопуск тагильчанки с QR-кодом объяснило руководство ТРЦ «КИТ»

9 ноября произошел сбой в системе портала Госуслуги, в результате которого сократился срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса. Поэтому считывающее устройство QR-кодов, имеющееся у охранника в ТРЦ, не смогло установить действительность предъявленного кода, рассказал редакции TagilCity.ru директор ТРЦ «КИТ» Евгений Майшев.
Он пояснил, что при таких обстоятельствах охранники ТРЦ действовали в соответствии с указом губернатора Свердловской области. Сейчас сроки действия сертификатов вакцинации от коронавируса на Госуслугах восстановлены, охранники допускают посетителей в торговый центр при предоставлении необходимых документов.
Сейчас, чтобы попасть в ТРЦ «КИТ» помимо документа, удостоверяющего личность, на входе необходимо показать сертификат с действующим QR-кодом о перенесенном заболевании или вакцинации, справку с синей печатью о медотводе и ПЦР-тестом или о вакцинации первым компонентом.
Напомним, 9 ноября девушка не смогла попасть в ТРЦ «КИТ» на Гальянке в Нижнем Тагиле, хотя у нее был с собой QR-код и паспорт. Она рассказала, что у охранников не работали считыватели, и ее попросили показать сертификат о вакцинации, либо данные с Госуслуг, которых у нее с собой не оказалось.