Недопуск тагильчанки с QR-кодом объяснило руководство ТРЦ «КИТ»

Напомним, 9 ноября девушка не смогла попасть в ТРЦ «КИТ» на Гальянке в Нижнем Тагиле, хотя у нее был с собой QR-код и паспорт. Она рассказала, что у охранников не работали считыватели, и ее попросили показать сертификат о вакцинации, либо данные с Госуслуг, которых у нее с собой не оказалось.