Умер бывший глава Краснотурьинска Николай Вялков

В 1958 году Николай Вялков приехал в город еще студентом, за годы жизни в Краснотурьинске мужчина прошел путь от рабочего до руководителя (как и многие в СССР). Уже в 1975 году Вялков стал председателем исполкома городского Совета депутатов трудящихся.