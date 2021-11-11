Умер бывший глава Краснотурьинска Николай Вялков

8 ноября на 87 году ушел из жизни Вялков Николай Алексеевич, с 1975 по 1984 годы бывший председателем исполкома городского Совета депутатов трудящихся, сообщает пресс-служба мэрии Краснотурьинска.
В 1958 году Николай Вялков приехал в город еще студентом, за годы жизни в Краснотурьинске мужчина прошел путь от рабочего до руководителя (как и многие в СССР). Уже в 1975 году Вялков стал председателем исполкома городского Совета депутатов трудящихся.
На счету Николая Алексеевича построенные книжные магазины, центральная библиотека, два здания Домов культуры, авто и железнодорожный вокзалы. Вялков выделил помещения под краеведческий музей, музыкальное училище, музыкальную школу, музей имени Серова.
1979 году на Бульваре Мира завершено строительство Мемориала памяти землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Тогда же открылся театр кукол, впервые отмечался день города. В 1984 году в Заречном районе построено новое здание школы № 19, создана городская станция юных техников, рассказали в мэрии.
Много сделал Вялков и для повышения качества медицинского обслуживания населения. При его участии в Краснотурьинск привлекались молодые специалисты с высшим и средним профессиональным образованием.