Умер бывший глава Краснотурьинска Николай Вялков

Умер бывший глава Краснотурьинска Николай Вялков
Умер бывший глава Краснотурьинска Николай Вялков
Сегодня, 10:11ОбществоФото: 1МI
Николай Вялков руководил Краснотурьинском еще при Советском Союзе, мужчине было 86 лет.

8 ноября на 87 году ушел из жизни Вялков Николай Алексеевич, с 1975 по 1984 годы бывший председателем исполкома городского Совета депутатов трудящихся, сообщает пресс-служба мэрии Краснотурьинска.

Фото:группа «Краснотурьинск LIVE» ВКонтакте

В 1958 году Николай Вялков приехал в город еще студентом, за годы жизни в Краснотурьинске мужчина прошел путь от рабочего до руководителя (как и многие в СССР). Уже в 1975 году Вялков стал председателем исполкома городского Совета депутатов трудящихся.

На счету Николая Алексеевича построенные книжные магазины, центральная библиотека, два здания Домов культуры, авто и железнодорожный вокзалы. Вялков выделил помещения под краеведческий музей, музыкальное училище, музыкальную школу, музей имени Серова.

1979 году на Бульваре Мира завершено строительство Мемориала памяти землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Тогда же открылся театр кукол, впервые отмечался день города. В 1984 году в Заречном районе построено новое здание школы № 19, создана городская станция юных техников, рассказали в мэрии.

Много сделал Вялков и для повышения качества медицинского обслуживания населения. При его участии в Краснотурьинск привлекались молодые специалисты с высшим и средним профессиональным образованием.

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