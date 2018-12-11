Энергосервисная компания Нижней Туры задолжала 105 сотрудникам 3,5 млн рублей
Сегодня, 08:11ОбществоФото: pixabay.com
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ООО «Городская энергосервисная компания» города Нижняя Тура задолжало 105 своим сотрудникам 3,5 млн рублей. Трудовые права рабочих были восстановлены после вмешательства прокуратуры.
ООО «Городская энергосервисная компания» в Нижней Туре, занимающееся оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства и обслуживающее 6 муниципальных котельных, централизованные сети теплоснабжения и горячего водоснабжения в городе, нарушило трудовое законодательство и не выплачивало 105 сотрудникам заработную плату за сентябрь-октябрь 2018 года.
Прокуратура внесла представление в адрес генерального директора энергосервисной компании, в результате чего организация восстановила трудовые права граждан и полностью погасила задолженность перед своими работниками, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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