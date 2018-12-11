Энергосервисная компания Нижней Туры задолжала 105 сотрудникам 3,5 млн рублей

ООО «Городская энергосервисная компания» в Нижней Туре, занимающееся оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства и обслуживающее 6 муниципальных котельных, централизованные сети теплоснабжения и горячего водоснабжения в городе, нарушило трудовое законодательство и не выплачивало 105 сотрудникам заработную плату за сентябрь-октябрь 2018 года.