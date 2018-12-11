Приглядывать за котом и управлять розеткой: возможности «Умного дома» в Нижнем Тагиле

Молодая мама из Нижнего Тагила Анастасия переехала вместе с семьёй в отремонтированную квартиру в 2018 году. Узнав о возможности удалённого контроля за происходящим в жилище, Анастасия вместе с супругом, изучив и взвесив все варианты, приобрели комплект «Умного дома». Для себя они выбрали одну камеру видеонаблюдения, датчик движения, датчик протечки, датчик дыма и «умную» розетку.

Не слежка, а присмотр Конечно, двухлетнего ребёнка одного оставлять в квартире – не вариант, и камеру в этом отношении пока использовать рано. Но среди жильцов тагильской квартиры есть кот Беляшик, который любит хулиганить и сбрасывать цветочные горшки с мебели.

Если вдруг я вижу, что Беляш начинает пакостить, я через микрофон ему командую: «Беляш, нельзя!». Сначала он пугался, не понимал, что происходит, а потом привык. Перестаёт есть цветы и точить когти в неположенных местах,поделилась Анастасия.

Камеру может разместить в удобном месте сам пользователь – хоть на горизонтальной, хоть на вертикальной поверхности. В Нижнем Тагиле с начала 2018 года, когда услуга только появилась, уже было установлено около 500 комплектов видеонаблюдения.

Картинка, охватываемая камерой, отображается на экране смартфона. И это не зависит о того, где находится хозяин квартиры – хоть в аэропорту, хоть на море. Главное условие – устойчивое интернет-соединение. Записью можно пользоваться в течение 30 дней. Данные хранятся на «облаке» компании «Ростелеком».

Можно приглядывать за одинокими пожилыми родственниками. В силу возраста они забывчивы, а ещё могут возникнуть проблемы со здоровьем, которые можно вовремя увидеть, и предпринять меры,уверены в «Ростелекоме».

Дым не пройдёт мимо «умного» датчика Каждый житель города хочет защитить своё жилище от пожара. Как это сделать? В квартире Анастасии рядом с электроплитой установлен датчик дыма и огня.

Работу устройства продемонстрировали сотрудники «Ростелекома». Нет, они ничего не поджигали, а использовали баллончик с дымом. После воздействия вещества на детектор, из устройства раздался громкий сигнал, а параллельно информация о «ЧП» высветилась на экране смартфона. В таком случае у хозяина жилища появится возможность предотвратить трагедию.

Датчик, который «боится» воды Там же – на кухне у Анастасии – под раковиной установлен датчик протечки. По аналогии с детектором дыма, датчик протечки просыпается и передаёт информацию хозяину квартиры, когда на устройство воздействует жидкость.

Сымитировав небольшое наводнение, специалисты «Ростелекома» показали то, как реагирует «умный» детектор при внештатной ситуации.

Взлом квартиры обречён на провал Проникновение в жилище незваных гостей не останется незамеченным. Датчики движения, установленные на окна и входную группу, молниеносно сообщают на смартфон об открытии двери и подозрительной активности вблизи оконных проёмов.

«Умная» розетка, которая отключает утюг Специально для забывчивых домочадцев в тагильской квартире установлена розетка, входящая в комплект «Умный дом». Выключить или включить устройство с телефона – это не только удобно, но и безопасно. Синяя подсветка свидетельствует о том, что розетка включена.

Я специально подключаю через эту розетку утюг, потому что боюсь оставить его включённым. А теперь просто через телефон проверяю, отключен ли он, когда нахожусь вне дома,поделилась Анастасия.

Специалисты «Ростелекома» советуют использовать устройство также для удобства. Если вы находитесь на пути к дому, можете заранее включить чайник или разогреть обед.

Для обеспечения работы всей системы «Умный дом» при приобретении комплекта устанавливается специальный контроллер. Он способен управлять до 200 различными устройствами и датчиками. Поэтому систему «Умного дома» можно подстроить под запросы каждой семьи и каждого домочадца. Помимо описанных устройств в «Ростелекоме» возможно приобретение модуля отключения воды, а также контроля температуры и освещения.

Анастасия призналась, что при выборе «Ростелекома» она также учитывала не только возможность получения высокоскоростного интернета, но и услугу «Интерактивное телевидение». Это более 230 каналов, максимальный набор дополнительных услуг, возможность смотреть фильмы, которые идут в кинотеатре, а также уникальный сервис Wink. С помощью последнего каждый из домочадцев может смотреть телевизор на отдельном устройстве одновременно. Кстати, судя по измерениям скорости работы интернета, скорость от «Ростелекома» – гораздо выше заявленной в 200 Мбит/с.