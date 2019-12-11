В Свердловской области 31 декабря будет выходным днем

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По решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева 31 декабря станет в этом году выходным днем. Об этом глава области сообщил на своей странице в Instagram.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам губернатора, приказ о переносе нерабочего дня будет подписан в ближайшее время.
В опросе, который Куйвашев проводил на странице в Instagram, приняли участие 12 115 человек. За то, чтобы сделать 31 декабря выходной проголосовало 94% участников.
Мы совместно с вами приняли решение, и в ближайшие дни я подпишу распоряжение «О переносе выходного дня в 2019 году». За 31 декабря придётся поработать в субботу 28 декабря. Надеюсь, все успеют подготовиться к празднику. Планируйте свои выходные! , написал губернатор.
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