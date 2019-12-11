В Свердловской области 31 декабря будет выходным днем

По словам губернатора, приказ о переносе нерабочего дня будет подписан в ближайшее время.

В опросе, который Куйвашев проводил на странице в Instagram, приняли участие 12 115 человек. За то, чтобы сделать 31 декабря выходной проголосовало 94% участников.