В апелляционном суде Санкт-Петербурга рассмотрят обращение Алексея Александрова, сообщает пресс-служба Второго апелляционного суда общей юрисдикции.

Открытое заседание назначено на 13 января. Мужчину приговорили к пожизненному заключению, однако, он считает, что способен исправиться. Напомним, Свердловский областной суд признал «Уктусского стрелка» виновным в убийстве двух девушек. Он расстрелял их с расстояния пяти метров. Одна из них скончалась на месте, а вторая в больнице. Обеим он попал в голову. Уктусский стрелок «раскаялся в содеянном» и обжаловал пожизненный приговор

