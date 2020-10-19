Уктусский стрелок «раскаялся в содеянном» и обжаловал пожизненный приговор

Уктусский стрелок «раскаялся в содеянном» и обжаловал пожизненный приговор

Сегодня, 15:29ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Уктусский стрелок из Екатеринбурга собственноручно написал и передал апелляцию, которую рассмотрят в Санкт-Петербурге, сообщает Е1.

Алексей Александров сообщил, что не согласен с указанным приговором и считает его несправедливым. В качестве смягчающих обстоятельств судом было признано наличие маленького ребенка, способствование расследованию преступления, психическое расстройство и положительные характеристики, предоставленные с места работы и учебы. Однако, помимо этого, суд не учел «чистосердечное признание и искреннее раскаяние в содеянном».

Суд безосновательно сделал вывод о том, что определенный срок не повлечет моего исправления и предупреждения новых преступлений, так как я ранее не судим, после совершения преступления раскаялся и привел в негодность орудие преступления,указал осужденный.

В начале октября Алексея Александрова признали виновным по статье «Убийство» (п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Он приговорен к пожизненному лишению свободы, отбывать наказание будет в колонии особого режима.

Напомним, 25 августа 2018 года Александров на Уктусе застрелил двух незнакомых девушек из пневматической винтовки. Чтобы найти и задержать подозреваемого, потребовалось больше года. Во время суда Александров дал признательные показания. Родители потребовали с обвиняемого компенсацию в размере 30 миллионов рублей.

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