Родные трех участников ВОВ получили награды от военкомата Свердловской области

Свердловский военкомат вручил семьям трех участников ВОВ госнаграды за боевые подвиги, которые ранее по разным причинам не были получены.

20 февраля 1945 года Дмитрий Харченко, получив ранение во время прорыва обороны фашистов, смог убить в рукопашном бою трех врагов. 21 противника мужчина взял в плен.

Иван Фирстов в августе 1944 года на Белорусском фронте убил трех фашистов, два противника были взяты в плен.

Петр Недокушев исправил пять обрывов линии связи во время боя под артиллерийско-минометным огнем. Таким образом мужчина обеспечил связь советского отряда с подразделениями.