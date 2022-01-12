Тагильчане массово жалуются на сбой в работе системы «Сетевой город»

Родители детей не могут узнать о выставляемых оценках, их дети — о домашнем задании. А сами педагоги, чтобы ничего не забыть, в таком случае заполняют бумажный журнал. Чтобы постфактум, уже после отладки «кривого» сайта, внести оценки туда.