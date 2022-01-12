Тагильчане массово жалуются на сбой в работе системы «Сетевой город»

Сайт «Сетевой город» — многофункциональный. Он разработан, в том числе, и для дистанционного обучения школьников. Чтобы родители были в курсе их успеваемости и домашних заданий.
Открываешь веб-ресурс хоть с компьютера, хоть с гаджета — и ты уже в курсе того, чем занимался или должен заняться ребенок.
Но так происходит далеко не всегда, отмечают родители. Из-за явной «сырости» программного обеспечения, система то и дело сбивается. Вот и возникают досадные неполадки.
В очередной раз ребёнок пришёл со школы домой, часть домашки в сетевом надо смотреть... Но как? Он опять умер! возмущается тагильчанка Наталья Перова.
Родители детей не могут узнать о выставляемых оценках, их дети — о домашнем задании. А сами педагоги, чтобы ничего не забыть, в таком случае заполняют бумажный журнал. Чтобы постфактум, уже после отладки «кривого» сайта, внести оценки туда.
Мои дети едва не остались без четвертных оценок перед новым годом из-за сбоя системы. На этот раз после каникул Сетевой город продержался ровно два дня. Это никуда не годится! пожаловалась еще одна горожанка, пожелавшая остаться неизвестной.
Подобные сбои происходят в основном, из-за перегрузки сервера. А она, в свою очередь может быть связана с большой нагрузкой на сайт, предполагают в управлении образования Нижнего Тагила.