Делегация ГГО приняла участие в «Лыжне России – 2019»

Участники делегации ГГО приняли участие в параде, прошедшем в начале мероприятия. Возглавлял делегацию глава округа Дмитрий Летников.

Также участие в мероприятии приняли председатель думы ГГО Владимир Доможиров, первый заместитель главы администрации Александр Гудач, заместитель главы администрации по соцвопросам Виктор Ищенко, сотрудники администрации и жители округа.

Делегаты болели за лыжников, представляющих округ на старте и на финише. Также горноуральцы первыми начали массовый забег и пронесли флаги разных стран.