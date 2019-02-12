Делегация ГГО приняла участие в «Лыжне России – 2019»
12 февраля, 06:30ОбществоФото: пресс-служба ГГО
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Делегация ГГО приняла участие во всех забегах «Лыжни России – 2019», которая прошла в Нижнем Тагиле 9 февраля.
Сюжеты: Пригород
Участники делегации ГГО приняли участие в параде, прошедшем в начале мероприятия. Возглавлял делегацию глава округа Дмитрий Летников.
Также участие в мероприятии приняли председатель думы ГГО Владимир Доможиров, первый заместитель главы администрации Александр Гудач, заместитель главы администрации по соцвопросам Виктор Ищенко, сотрудники администрации и жители округа.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Делегаты болели за лыжников, представляющих округ на старте и на финише. Также горноуральцы первыми начали массовый забег и пронесли флаги разных стран.
16 февраля в селе Николо-Павловском пройдут старты «Лыжни России-2019» ГГО, сообщает пресс-служба округа.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей