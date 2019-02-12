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Электронная карта мусорных площадок будет разработана в Екатеринбурге за 7,7 млн
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Wheelie bin 2270582 1920

Электронная карта мусорных площадок будет разработана в Екатеринбурге за 7,7 млн

12 февраля, 19:41ОбществоФото: pixabay.com
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