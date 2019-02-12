Электронная карта мусорных площадок будет разработана в Екатеринбурге за 7,7 млн

Согласно документам, размещенным на сайте госзакупок, кроме нанесения на карту всех мусорок в городе, подрядчик, который будет определен 13 марта путем электронного аукциона, должен будет приложить по две фотографии к каждому обозначению. Общая стоимость закупки составит 7,7 млн рублей.

Также подрядчик обязан будет произвести расчет накопленного мусора на площадках, отследив объем выбрасываемого мусора. После этого будет разработана генеральная схема саночистки уральской столицы на 2020-2035 годы. В данную схему нужно будет включить предложения по очистке города от мусора и подсчитать, сколько нужно машин для вывоза ТКО.