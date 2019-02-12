Причина смерти ученицы школы №95 в Нижнем Тагиле все еще не названа

Причина смерти 11-летней тагильчанки все еще не названа. Кроме того, медики в беседе с редакцией TagilCity.ru выразили сомнение, что причиной гибели школьницы мог стать вирус.

О том, что девочку убил вирус говорить пока рано. Я, например, не знаю такого вируса, от которого ребенок может так скоропостижно скончаться. Тем более накануне школьница не болела ОРВИ,рассказал редакции TagilCity.ru главврач ДГБ Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов.

Источник редакции в правоохранительных органах сообщил, что результаты судмедэкспертизы по факту смерти девочки будут готовы в конце февраля.

Напомним, что 11-летняя школьница умерла 25 января. Возможной причиной смерти назывался неизвестный вирус. Следственный отдел Дзержинского района по данному факту завел уголовное дело.