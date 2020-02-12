Уральские киношники сняли фильм о спасающем бездомных собак работяге
Сегодня, 21:15ОбществоФото: Red Pepper Film
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Уральская компания Red Pepper Film сняла фильм о собаках, которым грозит отстрел. Простой горожанин, который занимается благоустройством города, помогает бездомным животным, пишет Е1.
По сюжету фильма «Большая восьмерка» в городе должен пройти саммит. К этому событию все бездомные собаки должны быть отстреляны. Простой горожанин Иван решает взять домой одну собаку, но в итоге он забирает с улицы восемь псов.
Как рассказал режиссер картины Иван Соснин, собак для съемок взяли из питомника в Санкт-Петербурге. В питомнике живут животные, которые снимаются в кино на постоянной основе. Сами съемки тоже проходили в Санкт-Петербурге из-за большой загруженности четвероногих актеров. Главных героев сыграли Игорь Кожевин и Катерина Шпица.
Фильм «Большая восьмерка»Видео
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Видео: Red Pepper Film
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