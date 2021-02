Глава Фонда соцстрахования Андрей Кигим сменит Максима Топилина на посту главы Пенсионного фонда России.

Распоряжение о назначении подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, преемник Андрея Кигима в ФСС пока не назначен, пишет «Коммерсантъ». Кигим возглавлял Фонд социального страхования почти восемь лет. До этого он был был президентом Всероссийского союза страховщиков, а также руководителем других структур на страховом рынке. Напомним, Максим Топилин объявил о том, что покинет пост накануне. По данным СМИ, его отставка связана с ожидающимся объединением социальных внебюджетных фондов.

