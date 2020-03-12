Иранский депутат обвинил США в создании коронавируса

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Депутат из Ирана Ахмад Алирезабехичи заявил, что коронавирус был намеренно создан в США, пишет РИА «Новости».
По словам депутата, COVID-2019 мог быть разработан в американских лабораториях и является биологическим оружием, направленным на реализацию плана по созданию «однополярного мира». Алирезабехичи полагает, что американское правительство намерено разрушить экономику других стран.
Напомним, ВОЗ вчера сообщила, что распространение коронавируса официально признано пандемией.
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