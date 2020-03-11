ВОЗ назвала распространение коронавируса пандемией
Вчера, 22:41Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Всемирная организация здравоохранения заявила, что вспышка коронавируса – это пандемия, пишет ТАСС.
11 марта на брифинге в Женеве гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вирус COVID-19 может расцениваться как пандемия, то есть как эпидемия, распространяющаяся в мировых масштабах.
Ранее в ВОЗ называли распространение коронавируса эпидемией с точечными очагами. По данным организации, вирус зафиксирован в 144 странах мира, заболело более 118 тысяч человек. Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что в 81 стране мира не зафиксировано ни одного случая заражения, в 57 странах не больше 10 зараженных человек. Также он поблагодарил Иран, Италию и Корею за предпринятые ими меры по нераспространению коронавируса.
Напомним, в России зафиксировано 28 случаев заражения.
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