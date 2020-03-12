В Свердловской области придумали способ борьбы с лжеминированиями

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул, что частые сообщения о ложных минированиях могут притупить у граждан чувство бдительности. Планируется настроить соответствующие спам-фильтры, чтобы защитить госучреждения от рассылки спама с сообщениями о взрывных устройствах.

Напомним, только в Екатеринбурге с декабря прошлого года массовые ложные минирования происходили пять раз. ФСБ установила, что один из сервисов, с которого приходят сообщения о взрывных устройствах, находится в Нидерландах.