В Свердловской области придумали способ борьбы с лжеминированиями
Сегодня, 10:46ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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С лжеминированими в Свердловской области будут бороться при помощи спам-фильтров, сообщает департамент информполитики.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул, что частые сообщения о ложных минированиях могут притупить у граждан чувство бдительности. Планируется настроить соответствующие спам-фильтры, чтобы защитить госучреждения от рассылки спама с сообщениями о взрывных устройствах.
Напомним, только в Екатеринбурге с декабря прошлого года массовые ложные минирования происходили пять раз. ФСБ установила, что один из сервисов, с которого приходят сообщения о взрывных устройствах, находится в Нидерландах.
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