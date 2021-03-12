Музыкальная школа в Нижнем Тагиле получила новые духовые инструменты на 2,5 миллиона

Фагот сделан по лицензии фирмы W.Schreiber и является одной из профессиональных моделей. Здесь усовершенствованная механика — можно играть техничные вещи. И дерево с хорошей выдержкой. В сентябре мы проведем набор детей по классу фагота,подчеркнул преподаватель духовых инструментов музыкальной школы Юрий Ремизов.