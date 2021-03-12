Музыкальная школа в Нижнем Тагиле получила новые духовые инструменты на 2,5 миллиона

Музыкальная школа в Нижнем Тагиле получила новые духовые инструменты на 2,5 миллиона

Сегодня, 17:23ОбществоФото: pixabay.com
Музыкальная школа № 3 в Нижнем Тагиле получила по федеральной программе новые музыкальные инструменты на сумму свыше 2,5 миллиона рублей.

Финансирование закупки поддержало областное министерство культуры. Ученики получили 22 новых музыкальных инструмента для духового оркестра, произведенных в Великобритании и Франции, сообщается на официальном сайте города Нижний Тагил, сообщает телекомпания «Телекон».

В числе обновлений флейты, кларнеты, саксофоны, гобои, трубы, валторны, тромбоны и туба. Закуплен также фагот — инструмент, редкий для музыкальных школ Нижнего Тагила. Высокая цена деревянного фагота не позволяла музыкальным школам закупить такой инструмент.

Фагот сделан по лицензии фирмы W.Schreiber и является одной из профессиональных моделей. Здесь усовершенствованная механика — можно играть техничные вещи. И дерево с хорошей выдержкой. В сентябре мы проведем набор детей по классу фагота,подчеркнул преподаватель духовых инструментов музыкальной школы Юрий Ремизов.

Преподаватели отмечают, что закупленные инструменты одной фирмы позволят оркестру звучать более слаженно. Совсем скоро музыканты примутся за репетиции. В данный момент идет настройка инструментов.

В 2019 году школы получили семь фортепиано. А в этом году объектом оснащения стала музыкальная школа № 3.

Напомним, Свердловской областью выделены денежные средства в размере 3,13 млн рублей для Нижнетагильского колледжа искусств. На эти деньги планируется приобрести рояль. Электронный конкурс объявлен на сайте государственных закупок. Победитель будет определен 11 марта.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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