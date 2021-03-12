За посещение подозрительных сайтов к жителю Екатеринбурга пришел наркоконтроль

За посещение подозрительных сайтов к жителю Екатеринбурга пришел наркоконтроль

Сегодня, 10:42ОбществоФото: 1mediainvest.ru
После поступления сообщения от провайдера, правоохранители задержали жителя Екатеринбурга по подозрению в обороте наркотиков.

Задержан мужчина у своей квартиры полицией из управления по контролю за оборотом наркотиков. Вести диалог молодой человек решил только в присутствии адвоката и когда решил позвонить, на него были надеты наручники. Мужчину посадили в служебный автомобиль и отвезли в управление, сообщает Е1.

На мое активное отрицание посещения этих сайтов или использования приложения мне настойчиво уточняли, что посещали сайты именно с моего IP-адреса. Интересно как? Ведь у Ростелеком IP-адрес динамический, если за это не доплачивать. Мне предлагали разблокировать мой телефон и показать содержимое, раз мне нечего скрывать. Я отказывался,написал у себя в Facebook задержанный.

В присутствии понятых личные вещи молодого человека осмотрели и произвели разблокировку телефона. По словам задержанного, его склоняли сознаться в употреблении запретных веществ с угрозами подкинуть их.

При обследовании квартиры, ничего запретного также ничего не найдено. После подписания протокола, правоохранители ушли.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что все было в рамках закона. У правоохранительных органов были основания обысков и задержания. Молодой человек подписал письменное согласие на осмотр. А упреки в превышении должностных полномочий, всего лишь эмоциональные высказывания.

В ГУ МВД также отметили, что любые несогласия и неточности в поведениях служащих охраны правопорядка, могут быть обжалованы.

Напомним, 1 марта в Екатеринбурге задержан капитан ГИБДД который не только хранил, но и продавал наркотики.

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Екатеринбург
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