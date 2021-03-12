За посещение подозрительных сайтов к жителю Екатеринбурга пришел наркоконтроль

На мое активное отрицание посещения этих сайтов или использования приложения мне настойчиво уточняли, что посещали сайты именно с моего IP-адреса. Интересно как? Ведь у Ростелеком IP-адрес динамический, если за это не доплачивать. Мне предлагали разблокировать мой телефон и показать содержимое, раз мне нечего скрывать. Я отказывался,написал у себя в Facebook задержанный.