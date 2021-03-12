За посещение подозрительных сайтов к жителю Екатеринбурга пришел наркоконтроль

Задержан мужчина у своей квартиры полицией из управления по контролю за оборотом наркотиков. Вести диалог молодой человек решил только в присутствии адвоката и когда решил позвонить, на него были надеты наручники. Мужчину посадили в служебный автомобиль и отвезли в управление, сообщает Е1.
На мое активное отрицание посещения этих сайтов или использования приложения мне настойчиво уточняли, что посещали сайты именно с моего IP-адреса. Интересно как? Ведь у Ростелеком IP-адрес динамический, если за это не доплачивать. Мне предлагали разблокировать мой телефон и показать содержимое, раз мне нечего скрывать. Я отказывался,написал у себя в Facebook задержанный.
В присутствии понятых личные вещи молодого человека осмотрели и произвели разблокировку телефона. По словам задержанного, его склоняли сознаться в употреблении запретных веществ с угрозами подкинуть их.
При обследовании квартиры, ничего запретного также ничего не найдено. После подписания протокола, правоохранители ушли.
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что все было в рамках закона. У правоохранительных органов были основания обысков и задержания. Молодой человек подписал письменное согласие на осмотр. А упреки в превышении должностных полномочий, всего лишь эмоциональные высказывания.
В ГУ МВД также отметили, что любые несогласия и неточности в поведениях служащих охраны правопорядка, могут быть обжалованы.
Напомним, 1 марта в Екатеринбурге задержан капитан ГИБДД который не только хранил, но и продавал наркотики.