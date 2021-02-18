Хранил под линолеумом: в Нижнем Тагиле задержан мужчина с 377 «закладками»

Под линолеумом одной из квартир на улице Первомайская в Нижнем Тагиле полицейские в ходе обысков обнаружили 377 свертков с наркотическими веществами.

В ходе проведения оперативных мероприятий в Нижнем Тагиле был задержан 32-летний мужчина, причастный к распространению наркотических веществ. В результате из незаконного оборота было изъято около 180 грамм синтетических веществ, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское». Оперативники получили информацию, что мужчина может быть причастен к распространению синтетических наркотиков. Они установили скрытое наблюдение за мужчиной в черной шубе. В ходе спецоперации он был задержан. В квартире подозреваемого был проведен обыск, в ходе которого под линолеумом были найдены свертки с наркотиками внутри. Кроме того, полицейские обнаружили весы, упаковочный материал, а также другие улики. Результаты исследований показали, что в свертках находились метадон и карфентанил. Последний является одним из самых мощных веществ среди опиоидных. Задержание Фото: пресс-служба МУ МВД "Нижнетагильское" В ходе разбирательства установлено, что мужчина является уроженцем Салды. Он проживает в Нижнем Тагиле на съемной квартире менее одного месяца. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Также установлено, что партию с наркотиками мужчина забрал через «закладку» и затем расфасовывал ее по сверткам. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3.ст. 30 и ч.5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере). Максимальная санкция по последней предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. На данный момент суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

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