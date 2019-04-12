Асфальтовый завод МУП «Тагилдорстрой» модернизируют для проекта БКАД

В связи с введением новых национальных стандартов будет переподготовлена лаборатория, где определяется качество выпускаемого асфальта, говорит Васильев. Для этого уже сейчас «Тагилдорстрой» приобретает необходимое оборудование – сита и формы. Кроме того, планируется провести конкурс на закупку машины для формирования образцов по новым стандартам.

Смеси сейчас делятся на очень много марок, и требования к ним серьезные: и к зерновому составу по количеству щебня разных фракций, и требования к его дозировке, очень точной, рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Также модернизация коснется непосредственно и самого завода. «Тагилдорстрой» размещал закупку на установку грохота для рассеивания фракций щебня и для более точного его дозирования. Начальная цена контракта составляла около 6 млн рублей.

Процедура закупки уже завершилась, победила финская компания. Планируется до 20 мая обеспечить доставку всего оборудования,говорит Васильев.

После поставки оборудования производство асфальта на заводе будет приостановлено на семь дней для проведения модернизации. До 1 июня планируется ввести дозирование щебня по новым национальным стандартам.