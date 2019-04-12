Тагильская мэрия начала поиск подрядчика ремонта семи дорог по нацпроекту

За сумму не более 225,5 млн рублей победитель конкурса должен будет заасфальтировать улицу Жуковского, улицу Крымская на участке от Сенной до Ростовской, улицу Кулибина от Фестивальная до Восточного шоссе, улицу Челюскинцев на участке от проспекта Ленина до Черноисточинского шоссе, а также Ломоносова, Учительскую и Гагарина.

Гарантийный срок на основание дорожной одежды составит шесть лет, на нижний и верхний слои — пять и четыре года соответственно. При этом железобетонное или металлическое ограждение будет иметь гарантию пять лет, а сигнальные столбики и дорожные знаки — по два года.

Срок выполнения работ, согласно контракту, — с момента заключения договора до 20 октября 2019 года. Аукцион пройдет 6 мая. После определения победителя чиновники составят график работ по всем дорогам, которые будут отремонтированы в этом году по БКАД.