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Тагильская мэрия начала поиск подрядчика ремонта семи дорог по нацпроекту
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильская мэрия начала поиск подрядчика ремонта семи дорог по нацпроекту

Сегодня, 15:23ТранспортЮлия СтепановаФото: TagilCity.ru
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