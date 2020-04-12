Свердловский губернатор упрекнул верующих, пришедших в храмы в Вербное воскресенье
Губернатор Свердловской области упрекнул свердловчан, которые в Вербное воскресенье пришли в храмы, нарушив установленный в регионе режим самоизоляции. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.
Евгений Куйвашев опубликовал фото, сделанное в одном из храмов Екатеринбурга, упрекнув людей в нарушении режима самоизоляции. По словам губернатора, в Москве зафиксировали случаи заражения коронавирусом у священнослужителей. Один из них находится в реанимации. Куйвашев попросил свердловчан оставаться дома как сегодня, так и в Пасху. Он написал о том, что здоровье должно быть на первом месте, несмотря на тревогу и страх. По словам губернатора, поход в церковь сейчас не самый лучший способ справиться с этими чувствами.
Также глава региона напомнил о том, что патриарх Кирилл призвал верующих к молитве дома, а не в храмах.
Помните, что Бог — в первую очередь в вашем сердце и в душе, сказал губернатор.
Однако в обращении к верующим митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл призывает «наполнить храмы молитвой». В обращении говорится, что распространение инфекции можно избежать, протирая иконы спиртосодержащими растворами, соблюдением дистанции и кварцеванием воздуха.