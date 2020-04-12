Свердловский губернатор упрекнул верующих, пришедших в храмы в Вербное воскресенье

Евгений Куйвашев опубликовал фото, сделанное в одном из храмов Екатеринбурга, упрекнув людей в нарушении режима самоизоляции. По словам губернатора, в Москве зафиксировали случаи заражения коронавирусом у священнослужителей. Один из них находится в реанимации. Куйвашев попросил свердловчан оставаться дома как сегодня, так и в Пасху. Он написал о том, что здоровье должно быть на первом месте, несмотря на тревогу и страх. По словам губернатора, поход в церковь сейчас не самый лучший способ справиться с этими чувствами.