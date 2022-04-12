ООО «Водоканал-Нт» не смог оспорить протокол Роспотребнадзора за обман потребителей. По данным Арбитражного суда Свердловской области, в адрес Роспотребнадзора по Свердловской поступили материалы проверки в отношении ООО «Водоканал-НТ» и постановление о возбуждении административного дела по ч.1 ст.14.7 КоАП РФ.
Сначала на «Водоканал-НТ» возложили обязанность произвести перерасчет оплаты за услуги ЖКХ для жильцов дома № 41 по ул. Авиационная в Нижнем Тагиле. Долгое время рассмотрение дела откладывалось.
В результате водоканалу назначили штраф в размере 20 тысяч рублей. Однако представители учреждения обратились с иском в арбитражный суд. Но суд подтвердил, что водоканал неправомерно включил в квитанцию за август 2020 года дополнительные средства.
Несмотря на то, что в «Водоканале» настаивали, что некоторые жильцы данного дома самовольного подключились к коммунальным сетям и самовольного потребляли их с 7 июля по 11 августа, эти сведения не нашли подтверждений. Поэтому высший судья не отменил предыдущее судебное решение.
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