За убийство на кладбище свердловчанину грозит до 15 лет лишения свободы

За убийство на кладбище свердловчанину грозит до 15 лет лишения свободы
За убийство на кладбище свердловчанину грозит до 15 лет лишения свободы
Сегодня, 13:09ОбществоФото: Евгения Гаева
Жителю Артемовского грозит до 15 лет тюрьмы за убийство своего знакомого на кладбище. В ходе ссоры он нанес своему оппоненту 19 ножевых ранений.

Словесный конфликт между двумя мужчинами, закончившийся поножовчиной, произошел на кладбище в поселке Буланаш днем 22 ноября 2020 года.

Обвиняемый нанес своему оппоненту не менее 19 ударов ножом в область грудной клетки, брюшной полости, лобной области, кистям и предплечью потерпевшего.

От полученных повреждений и осложнений потерпевший скончался на месте происшествия. Труп обвиняемый оттащил вглубь кладбища и прикрыл ветками, рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что мужчины были знакомы и оба вели асоциальный образ жизни.

В данный момент уголовное дело по 105 статье УК РФ направлено в Артемовский городской суд.

Свердловчанину грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Напомним, житель Нижнего Тагила подозревается в том, что нанес своей знакомой 12 ножевых ранений, от которых она скончалась.

Материалы по теме:
Свердловская областьпроисшествиесудубийствоуголовное делообществоАртемовский
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