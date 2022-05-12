«ВСМПО-АВИСМА» оштрафовано за нарушение при использовании рентгеноборудования

Исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области подал территориальный отдел Роспотребнадзора. В результате проверки ведомства в январе 2022 года на предприятии был выявлен ряд нарушений, связанный с использованием рентгеновских аппаратов.
А именно, обращение с рентгеновскими установками на «ВСМПО-АВИСМА» осуществлялось без санитарно-эпидемиологического заключения, их приобретение проведено без оформления и согласования заявки и без уведомления Роспотребнадзора. Кроме того, не было назначено лицо, ответственное за учет и хранение рентгенустановок, и не в полном объеме проводился радиационный контроль безопасности сотрудников.
Суд полностью удовлетворил исковые требования Роспотребнадзора и назначил «ВСМПО-АВИСМА» штраф в размере 50 тысяч рублей.