«ВСМПО-АВИСМА» оштрафовано за нарушение при использовании рентгеноборудования

«ВСМПО-АВИСМА» оштрафовано за нарушение при использовании рентгеноборудования
«ВСМПО-АВИСМА» оштрафовано за нарушение при использовании рентгеноборудования
Сегодня, 14:20ОбществоФото: 1MI
Суд назначил наказание «ВСМПО-АВИСМА» из Верхней Салды в виде штрафа 50 тысяч рублей за нарушение при пользовании рентгеноборудования.

Исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области подал территориальный отдел Роспотребнадзора. В результате проверки ведомства в январе 2022 года на предприятии был выявлен ряд нарушений, связанный с использованием рентгеновских аппаратов.

А именно, обращение с рентгеновскими установками на «ВСМПО-АВИСМА» осуществлялось без санитарно-эпидемиологического заключения, их приобретение проведено без оформления и согласования заявки и без уведомления Роспотребнадзора. Кроме того, не было назначено лицо, ответственное за учет и хранение рентгенустановок, и не в полном объеме проводился радиационный контроль безопасности сотрудников.

Суд полностью удовлетворил исковые требования Роспотребнадзора и назначил «ВСМПО-АВИСМА» штраф в размере 50 тысяч рублей.

Сюжеты:
ЭксклюзивВерхняя и Нижняя Салда
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