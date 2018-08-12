Бабушка-«сказочница» из Екатеринбурга выпустит свою книгу

Пожилой женщине удалось собрать 500 тыс. рублей, чтобы издать книгу со сказками собственного сочинения. Сделать это ей помогли горожане.

О Вере Сибиревой общественности стало известно после того, как в -30 градусов она продавала прохожим свои книги. Сборники сказок были изданы в 90-х годах. Сейчас пенсионерка ждет, когда они выйдут в толстой обложке и тиражом в 1000 экземпляров. В книге будет девять сказок.

Они довольно большие, но познавательные, и каждая имеет свой сюжет. Поскольку я патриот своей страны, то пишу о России, о быте и обычаях народа Удмуртии, откуда я родом. О чем-то именно из этой книги многие узнают впервые, уточняет пенсионерка.