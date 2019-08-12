Куйвашев поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к мусульманам с поздравлением с праздником Курбан-байрам, сообщается на сайте правительства региона.
Глава Среднего Урала подчеркнул, что мусульманские организации принимают активное участие в жизни региона, а также «являются неотъемлемой частью особого мультикультурного колорита Среднего Урала».
Куйвашев пожелал мусульманам благополучия и здоровья.
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