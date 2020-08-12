Госавтоинспекция Нижнего Тагила получила 10 новых иномарок

Госавтоинспекция Нижнего Тагила получила 10 новых иномарок

Вчера, 21:58ОбществоPhoto: Медиахолдинг 1Mi
В Нижнем Тагиле обновился автопарк Госавтоинспекции, сообщает Отдел пропаганды.

Сотрудники ГИБДД получили 10 патрульных автомобилей «Шкода Октавиа». Новая техника оборудована новейшими системами связи, видеоконтроля, а также дополнительно оснащена медицинскими укладками для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Как рассказали Госавтоинспекции, характеристики новых машин позволят оперативно решать повседневные задачи для сохранения жизни и здоровья тагильчан на дорогах.

Автомобили закупили в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Stories:
Национальные проекты 2019-2024Нижний Тагил
Related news:
ГИБДДгосавтоинспекциямашиныавтомобили шкодаНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Best of
week
month
Власти Свердловской области рассказали о переходе на третий этап снятия ограничений
Названы вакансии с зарплатой более 100 тысяч рублей в Нижнем Тагиле
В Свердловской области школьникам разрешат не надевать маски
В Свердловской области объявили предупреждение о НМУ
«Народная» оппозиция. Кто может повести тагильчан на массовые протесты?
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb