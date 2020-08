На свердловчанина завели уголовное дело за отключение газа у 1,5 тысячи человек

Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении жителя поселка Таватуй из-за того, что он отключил газ в поселке, где проживает более 1,5 тысяч жителей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Невьянская городская прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о бесперебойном обеспечении граждан коммунальными ресурсами. В ведомство поступила информация о том, что 10 августа 2020 года была прекращена поставка газа по газопроводу высокого давления протяженностью более трех километров, который принадлежит физическому лицу, которое обеспечивает ресурсом больше 1,5 тысяч граждан в поселке Таватуй. По данным, поступившим в Невьянскую городскую прокуратуру, собственник самовольно приостановил подачу газа, не уведомив об этом ГУП Свердловской области «Газовые сети», являющиеся органом местного самоуправления. В ведомстве было проведено совместное совещание, в котором участвовал глава округа, руководитель ГУП «Газовые сети», а также собственник газопровода. По факту самовольного отключения газопровода и приостановки транспортировки газа было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство). Напомним, вчера в поселке Таватуй был отключен газ собственником магистрали. По его словам, использовать газотрассу невозможно, а также опасно, так как высока вероятность возникновения аварии. Кроме того, из-за отсутствия газа был эвакуирован детский лагерь. Родителям пообещали вернуть деньги за путевки.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter