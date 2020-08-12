На свердловчанина завели уголовное дело за отключение газа у 1,5 тысячи человек

В ведомство поступила информация о том, что 10 августа 2020 года была прекращена поставка газа по газопроводу высокого давления протяженностью более трех километров, который принадлежит физическому лицу, которое обеспечивает ресурсом больше 1,5 тысяч граждан в поселке Таватуй.