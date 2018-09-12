220 тыс. руб. и 2,5 года: свердловский экс-полицейский осужден за взятку

Осенью 2017 года начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 100 тыс. рублей.

В ноябре 2017 года осужденный 1987 года рождения пытался получить путем обмана 500 тыс. рублей за совершение действий, направленных на прекращение уголовного дела, которое находилось в производстве другого правоохранительного органа.

Обвиняемый был задержан сотрудниками ФСБ и подразделения собственной безопасности областного главка полиции.