220 тыс. руб. и 2,5 года: свердловский экс-полицейский осужден за взятку

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В Свердловской области бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России осужден за взятку и покушение на мошенничество.
Источник: Следственное управление СК РФ по Свердловской области
Осенью 2017 года начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 100 тыс. рублей.
В ноябре 2017 года осужденный 1987 года рождения пытался получить путем обмана 500 тыс. рублей за совершение действий, направленных на прекращение уголовного дела, которое находилось в производстве другого правоохранительного органа.
Обвиняемый был задержан сотрудниками ФСБ и подразделения собственной безопасности областного главка полиции.
Экс-сотрудник полиции был признан виновным и приговорен к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и 210 тыс. рублей штрафа.
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