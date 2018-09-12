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220 тыс. руб. и 2,5 года: свердловский экс-полицейский осужден за взятку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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220 тыс. руб. и 2,5 года: свердловский экс-полицейский осужден за взятку

Сегодня, 19:30Общество
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