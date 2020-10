Полугодовалую девочку из шкафа переводят из реанимации в педиатрию ОДКБ № 1

Полугодовалую Полину из Карпинска, которую мать прятала в шкафу, готовят к переводу из реанимации в педиатрическое отделение ОДКБ № 1, сообщает Е1.

По словам пресс-секретаря медучреждения Елены Жуковой, сегодня после утреннего обхода медики пришли к заключению, что состояние девочки остается стабильным. По состоянию на 12 октября в 11.00 девочка стабильна, кормится энтерально, в полном объеме усваивает молочную смесь. Достаточно положительно реагирует на окружающих. Режим сна и бодрствования у нее сохранен. В ближайшее время будет готова к переводу из реанимационно-анестезиологического отделения в одно из педиатрических отделений больницы,сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь свердловского Минздрава Шестаков. Напомним, 9 октября стало известно, что в Карпинске мать полгода прятала новорожденную девочку в шкафу. Ее случайно обнаружили гости женщины и передали медикам и полиции. Ребенок в тяжелом состоянии был доставлен на вертолете на лечение в Екатеринбург. Врачи диагностировали у нее дистрофию третьей степени. Мать находится на обследовании в психиатрической больнице, в ее отношении возбуждено два уголовных дела. В Свердловском Минздраве рассказали о состоянии жившей в шкафу полугодовалой девочки

