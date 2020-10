В Свердловском Минздраве рассказали, в каком состоянии находится полугодовалая девочка, которую мать пол года держала в шкафу, сообщает E1.

По словам пресс-секретаря Минздрава Константина Шестакова, состояние девочки удалось стабилизировать. Девочка Полина из Карпинска, находящаяся на лечении в ОДКБ № 1, ест, спит, играет игрушками,кратко рассказал Шестаков. Напомним, о девочке, жившей пол года в шкафу стало известно 9 октября. Она в тяжелом состоянии была доставлена в больницу Екатеринбурга на вертолете. В отношении ее матери было возбуждено два уголовных дела. Кожевникова обвинила врачей в ситуации с жившей в шкафу полугодовалой девочкой

