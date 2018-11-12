25-летний житель Перми обвиняется в краже 54 тыс. руб. через сервис «онлайн-банк»

Следствие считает, что 20 октября 2016 года 25-летний житель Перми позвонил по объявлению о продаже швейной машинки. Злоумышленник изменил голос на женский, чтобы ввести в заблуждение продавца. Он предложил перевести деньги за товар на банковскую карту через сервис «онлайн-банк», однако предупредил пострадавшую, что для этого ей якобы нужно подойти к банкомату и сообщить номер своей банковской карты.