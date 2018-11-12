25-летний житель Перми обвиняется в краже 54 тыс. руб. через сервис «онлайн-банк»
Житель Перми обвиняется в совершении телефонного мошенничества через сервис «онлайн-банк», в результате которого он присвоил 54 тысячи рублей пострадавшей.
Следствие считает, что 20 октября 2016 года 25-летний житель Перми позвонил по объявлению о продаже швейной машинки. Злоумышленник изменил голос на женский, чтобы ввести в заблуждение продавца. Он предложил перевести деньги за товар на банковскую карту через сервис «онлайн-банк», однако предупредил пострадавшую, что для этого ей якобы нужно подойти к банкомату и сообщить номер своей банковской карты.
Под видом поступления денежных средств подозреваемый перевел с одного счета женщины на другой необходимую сумму. Затем житель Перми убедил пострадавшую отправить ему обратно ошибочно отправленные ей 54 130 рублей. После того как женщина выполнила перевод, подозреваемый распорядился суммой по своему усмотрению.
Прокуратура Ачитского района утвердила обвинительное заключение в отношении подозреваемого. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.