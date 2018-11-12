Свердловская область оказалась в лидерах по лишению родительских прав

Исследование провел один из благотворительных фондов России. В Свердловской области на конец прошлого года насчитывалось 1 303 семьи, которые желали взять на воспитание сироту.

При этом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было зарегистрировано 17 337. Из них 2 027 свердловчан нуждались в семейном устройстве.

За 2017 год на учет поставлено 1 014 семей, которые хотели бы принять ребенка.