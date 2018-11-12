Свердловская область оказалась в лидерах по лишению родительских прав
Сегодня, 20:52ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Свердловская область заняла четвертое место из шести в УрФО по количеству семей, желающих взять на воспитание приемного ребенка. Помимо этого, регион в лидерах по количеству случаев лишения родительских прав.
Исследование провел один из благотворительных фондов России. В Свердловской области на конец прошлого года насчитывалось 1 303 семьи, которые желали взять на воспитание сироту.
При этом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было зарегистрировано 17 337. Из них 2 027 свердловчан нуждались в семейном устройстве.
За 2017 год на учет поставлено 1 014 семей, которые хотели бы принять ребенка.
Число лиц, лишенных родительских прав, в регионе составило 1 439, пишет «Политсовет».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей