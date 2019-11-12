На уральском предприятии планируют протестировать четырехдневную рабочую неделю
Сегодня, 14:57ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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ПАО «Уралхиммаш» в Екатеринбурге планирует ввести четырехдневную рабочую неделю для ряда сотрудников, об этом сообщает пресс-служба предприятия.
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Изменение начнет действовать с 13 января 2020 года. На работу в сокращенном графике будут переведены сотрудники, относящиеся к категории «руководители, специалисты, служащие» в финансовой службе, дирекции по персоналу, снабжении, дирекции продаж и вспомогательных службах, не задействованных в производстве.
На предприятии подчеркнули, что сотрудники, задействованные в производстве, будут работать по обычному графику, на производительности предприятия это не отразится.
Напомним, в июне премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с предложением о переходе на четырехдневную рабочую неделю. При этом премьер подчеркнул, что переход не должен сказаться на размере зарплат и производительности труда.
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