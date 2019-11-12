На уральском предприятии планируют протестировать четырехдневную рабочую неделю

Изменение начнет действовать с 13 января 2020 года. На работу в сокращенном графике будут переведены сотрудники, относящиеся к категории «руководители, специалисты, служащие» в финансовой службе, дирекции по персоналу, снабжении, дирекции продаж и вспомогательных службах, не задействованных в производстве.

На предприятии подчеркнули, что сотрудники, задействованные в производстве, будут работать по обычному графику, на производительности предприятия это не отразится.