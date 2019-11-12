Свердловское ЗакСо предложило передать муниципалитетам под контроль коров и змей
Сегодня, 11:24ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Группа депутатов под руководством председателя свердловского ЗакСо Людмилы Бабушкиной разработали законопроект, предполагающий наделение органов местного самоуправления федеральными полномочиями в сфере обращения с безнадзорными животными.
Людмила Бабушкина подчеркнула, что с 2020 года вступают в силу положения федерального законодательства по обращению с безнадзорными животными, и в связи с этим будут расширены полномочия органов местного самоуправления. Депутаты предложили изменения в региональное законодательство касательно обращения с животными. Речь идет о мерах ответственности при обращении с крупным рогатым скотом и экзотическими животными.
Кроме того, в закон вносятся некоторые уточнения. В частности, органы местного самоуправления обязаны проводить «мероприятия по обращению с животными без владельцев, организовывать деятельность приютов для животных».
Муниципалитеты смогут заключать договоры с юрлцами и НКО и получать финансирование из областного бюджета.
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