Свердловское ЗакСо предложило передать муниципалитетам под контроль коров и змей

Людмила Бабушкина подчеркнула, что с 2020 года вступают в силу положения федерального законодательства по обращению с безнадзорными животными, и в связи с этим будут расширены полномочия органов местного самоуправления. Депутаты предложили изменения в региональное законодательство касательно обращения с животными. Речь идет о мерах ответственности при обращении с крупным рогатым скотом и экзотическими животными.