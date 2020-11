Начальник Межмуниципального управления МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник Ибрагим Абдулкадыров получил государственные награды и медали, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

Указом Президента РФ Владимира Путина, Абдулкадыров получил медаль «За отличие в охране общественного порядка» и медаль «За безупречную службу в МВД». Напомним, в ноябре 2019 года Ибрагим Абдулкадыров вручил семерым сотрудникам ведомства первые офицерские звания.

