На требование QR-кодов на уличных рынках пожаловались жители Верхней Пышмы

Уже и на улице все запретили, ладно в здании, но на улице-то за что? Бедный рынок еле дышит, еще и такое исполняют. Удивительно, что во внутрь за продуктами в закрытое помещение можно без кода, а на улицу за вещами — нет, полный абсурд», сообщается в группе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район».