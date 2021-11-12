Выбросивший в окно 7-месячного ребенка из-за плача свердловчанин получил 9 лет тюрьмы

Выбросивший в окно 7-месячного ребенка из-за плача свердловчанин получил 9 лет тюрьмы
Выбросивший в окно 7-месячного ребенка из-за плача свердловчанин получил 9 лет тюрьмы
Сегодня, 15:01ОбществоФото: 1MI
Выбросившего в окно семимесячного ребенка жителя Байкаловского района суд приговорил к 8 годам 9 месяцам колонии строгого режима. Причиной преступления стал плач младенца.

В ходе разбирательства гособвинитель предоставил доказательства, что 28 июля 2020 года у мужчине в гости пришла бывшая супруга с младенцем. Во время распития спиртных напитков мужчина решил убить ребенка, так как он плакал. Сначала он ладонью ударил его по голове, а затем взял за руки и выбросил в окно в палисадник. Высота при этом составила почти 2 метра.

Во время падения ребенок не получил телесных повреждений, а также ему своевременно оказал помощь очевидец.

В марте 2021 года обвиняемый был приговорен к лишению свободы. В связи с тем, что при постановлении приговора судом были допущены нарушения, прокуратура подала апелляцию. В результате дело было возвращено на новое рассмотрение.

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Свердловская областьдетиприговорБайкаловский район
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