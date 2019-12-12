Петиция за сохранение зоопарка под Нижним Тагилом за неделю собрала 1,9 тыс. подписей

Очень хочется чтоб такое заведение осталось в городе очень хорошее обращение с животными всегда чисто и приятно там быть, пишет в комментариях к петиции Светлана Домбровская.

Кроме того, в Нижнем Тагиле планируют провести митинг, чтобы обратить внимание общественности и власти к проблемам частных зоопарков — крымского «Тайган» и местного «Гринпол». На данный момент организаторами подано заявление на проведение мероприятия. Митинг планируется организовать 26 декабря в Комсомольском сквере на площадке у памятника Никите Демидову.

Напомним, о закрытии частного зоопарка в Николо-Павловске стало известно 30 ноября. «Гринпол» был основан в 2012 году Оксаной Поляковой и ее мужем на собственные средства. Супруги планировали расширение зоопарка. Для этого выбрали участок площадью 2 гектара. Однако новый закон запрещает размещение зоопарка в частном секторе, поэтому он должен был переехать на увеличенную территорию с новыми вольерами и новыми животными. Но участок, который ранее имел сельскохозяйственное назначение, стал считаться участком под культурное развитие, зверинцы и цирки, а стоимость земли возросла в тысячу раз — до 26 миллионов рублей. Покупка или аренда стали непосильными для тагильских предпринимателей.