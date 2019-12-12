Проект Нижнетагильского музея-заповедника прошёл экспертизы
Сегодня, 12 декабря, на совещании в администрации города сообщили, что проект Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» прошёл экспертизы, рассказывает корреспондент TagilCity.ru.
Проектная документация прошла историко-культурную экспертизу и ценовую, которая подтвердила сводно-сметный расчёт, сказал главный архитектор проекта Алексей Москалев.
Также он сообщил, что проектом предусмотрен ремонт фундамента, фасадов, крыши, а также всей инженерной системы. Здание будет выполнять не только музейные функции, но и научные, и развлекательные. В музее будет небольшой ресторан, бальный зал для проведения торжественных мероприятий. Кроме того, помещения будут иметь возможность трансформирования для необходимых условий композиции. Проект создавался согласно пожеланиям и потребностям сотрудников музея.
Алексей Москалев рассказал, что в проекте здания предусмотрена доступная среда для маломобильных групп населения.
Все основные пространства обладают доступом для всех групп населения. Места, которые будет сложно посетить маломобильным группам, можно будет увидеть с помощью технологии VR, отметил главный архитектор.
Владислав Пинаев обратился создателям проекта:
Вы отличные специалисты и умеете держать слово. Все затраты оправдали себя. Та красота, что мы видели на презентации, должна появиться в Нижнем Тагиле к 2022 году. Такое здание — отличное украшение для любого даже столичного города.
Директор музея Эльвира Меркушева сообщила, что к демонтажу экспозиций сотрудники готовы приступить после новогодних праздников.
Проблема перевоза экспонатов — самая большая проблема, но она решается. Нам уже выделили здание и вся документация уже готова, сказала руководитель музея.
Владислав Пинаев сказал, что в бюджете на 2020 год предусмотрено 400 миллионов рублей на реализацию проекта.
Напомним, ранее, 16 июня в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» состоялась презентация предварительного проекта нового музейного комплекса «Единый многофункциональный музейный центр». Как заявлял Москалев, основные работы по реставрации начнутся в 2020 году. А в ноябре в интервью с TagilCity.ru начальник управления культуры Светлана Юрчишина говорила, что ведётся работа с министерством финансов для выделения средств на проведение капитального ремонта.