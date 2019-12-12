Проект Нижнетагильского музея-заповедника прошёл экспертизы

Проектная документация прошла историко-культурную экспертизу и ценовую, которая подтвердила сводно-сметный расчёт, сказал главный архитектор проекта Алексей Москалев.

Также он сообщил, что проектом предусмотрен ремонт фундамента, фасадов, крыши, а также всей инженерной системы. Здание будет выполнять не только музейные функции, но и научные, и развлекательные. В музее будет небольшой ресторан, бальный зал для проведения торжественных мероприятий. Кроме того, помещения будут иметь возможность трансформирования для необходимых условий композиции. Проект создавался согласно пожеланиям и потребностям сотрудников музея.

Алексей Москалев рассказал, что в проекте здания предусмотрена доступная среда для маломобильных групп населения.

Все основные пространства обладают доступом для всех групп населения. Места, которые будет сложно посетить маломобильным группам, можно будет увидеть с помощью технологии VR, отметил главный архитектор.

Владислав Пинаев обратился создателям проекта:

Вы отличные специалисты и умеете держать слово. Все затраты оправдали себя. Та красота, что мы видели на презентации, должна появиться в Нижнем Тагиле к 2022 году. Такое здание — отличное украшение для любого даже столичного города.

Директор музея Эльвира Меркушева сообщила, что к демонтажу экспозиций сотрудники готовы приступить после новогодних праздников.

Проблема перевоза экспонатов — самая большая проблема, но она решается. Нам уже выделили здание и вся документация уже готова, сказала руководитель музея.

Владислав Пинаев сказал, что в бюджете на 2020 год предусмотрено 400 миллионов рублей на реализацию проекта.